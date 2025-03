La Premier League chiama Yildiz, la Juventus fa un super prezzo: Mendes è in agguato

Redazione Calciomercato

Laè una pentola d’acqua bollente pronta ad esplodere da un momento all’altro. Da una parte la dirigenza della Vecchia Signoradall’altra ha avviato i primi contatti informali con. Ma non è solo la questione dell’allenatore a destare qualche perplessità di troppo, ma ancheche rappresentano asset tecnico ed economici fondamentali per il club.Mettendo da parte per un minuto il caso Dusan, tanto discusso negli ultimi mesi, l’attenzione si sposta su Kenan. Il gioiello turco è stato messodel progetto targato Thiago Motta, gli è stata assegnata la, la più pesante e prestigiosa, quella del suo idolo Alessandro, diventando il simbolo del nuovo corso con un contratto fino alL’ex Bayern Monaco ha giocato quasi sempre (41 presenze su 42 partire) ma nella fase clou della stagione: prima la sostituzione nella sfida contro l’Atalanta poi è rimasto a guardare nella disfatta in casa della. E già in altre partite importanti o era partito dalla panchina o era stato sostituito all’intervallo.

- In questa fase l’incubo ricorrente in casa Juventus è quella di non riuscire a centrare l’obiettivo minimo delLa Champions League rappresenta un passaggio fondamentale per il progetto tecnico e per l’equilibrio economico. Senza pass per la massima competizione continentalel classe 2005 è un giocatore importante per la squadra ma. Quando il potente agente portoghese si muove lo fa con un obiettivo chiaro in mente: fare affari redditizi.ad aver manifestato un certo interesse nei confronti del nazionale turco.i nonostante la sua stagione, fin qui, racconti di. Nelle prossime settimane la Juventus dovrà fare chiarezza non solo sulla guida tecnica ma anche su Yildiz,