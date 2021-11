Nuove regole per arginare i pagamenti segreti delle società di calcio ai loro tesserati. Come raccontato dall'odierna edizione del quotidiano inglese Times,, a partire da calciatori e allenatori ( https://www.thetimes.co.uk/article/premier-league-closes-secret-payment-loophole-dfjzkwp0v ). Da qui in avanti glilegate alla proprietà del club, costituite per rendere possibili pagamenti extra,Si tratta di una mossa che secondo alcune interpretazioni sarebbe stata congegnata. Ma in realtà gli episodi che hanno indotto a riformulare i regolamenti sono avvenuti negli anni passati e. In particolare, Mancini avrebbe ricevuto un compenso da 1,45 milioni di euro in qualità di consulente dell'Al Jazira Sport Club, altra società calcistica sotto il controllo degli emiri di Abu Dhabi. Un meccanismo che avrebbe consentito di aggirare le regole sul fair play finanziario.Con le nuove regole tali pagamenti andranno obbligatoriamente dichiarati. Diversamente,. In Inghilterra certe violazioni vengono prese molto sul serio, come ricorda lo stesso Times richiamando il caso dei Saracens, squadra londinese che appartiene alla nobiltà del rugby britannico. Nel 2020 i Saracens, in applicazione di sanzioni successive, sono stati penalizzati di ben 105 punti ( https://www.scotsman.com/sport/rugby-union/saracens-now-89-points-adrift-after-additional-70-point-penalty-1395843 ). Motivo: la violazione delle regole sul salary cap operata attraverso un canale di pagamenti extra ai giocatori. Meglio non scherzare con certi divieti.