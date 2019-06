La Premier League non perde tempo. A circa un mese dalla conclusione del campionato, è tempo di già di rendere noti i calendari della prossima stagione e di conoscere le sfide che attengono le big del campionato inglese. Si parte col botto il prossimo 9 agosto, col Liverpool campione d'Europa che ospita ad Anfield il neo-promosso Norwich, mentre il Manchester City campione d'Inghilterra sarà di scena a Londra sul campo del West Ham. Per il Tottenham il primo impegno sarà contro un'altra formazione proveniente dalla Championship, l'Aston Villa, mentre il piatto forte è previsto per domenica 11 agosto, quando a Old Trafford si affronteranno Manchester United e Chelsea.



Per quanto concerne i big match, la prima rivincita tra le due contendenti per il titolo nella stagione passata è prevista il 9 novembre ad Anfield, mentre sarà il Manchester City ad ospitare il Liverpool sul suo campo il 4 aprile 2020. A proposito dei Reds, dopo la beffa dell'ultimo campionato (perso per un solo punto), la squadra di Klopp avrà un finale di Premier piuttosto complicato, con la trasferta sul campo dell'Arsenal alla terzultima, il Chelsea in casa alla penultima e l'impegno esterno col Newcastle all'ultima. Più morbido il calendario del City, di scena contro Bournemouth e Norwich in casa e fuori col Watford. Per quanto concerne gli altri appuntamenti di cartello, i due derby di Manchester saranno disputati il 7 dicembre e il 7 marzo (2020), mentre la doppia sfida tra Manchester United e Liverpool si svilupperà nelle date del 19 ottobre e del 18 gennaio, ma dell'anno nuovo. A fine agosto primo atto del derby del nord di Londra tra Arsenal e Tottenham (il ritorno è fissato per il 24 aprile 2020), mentre il 4 dicembre il Liverpool attende sul suo campo i rivali cittadini dell'Everton, per poi ritrovarsi a Goodison Park il 14 marzo.



Va ricordato come la prossima edizione della Premier League sarà la prima con la sosta invernale, prevista tra l'8 e il 15 febbraio, con 5 partite che saranno disputate nella prima delle due date e il resto del turno in quella successiva. La decisione verrà ufficializzata a dicembre.