Coppola, l'intuizione di Tudor che marcherà Haaland: piace in Premier League

Qualcuno lo paragona a Bonucci, altri sono sicuri diventerà il futuro della Nazionale. Intanto, Spalletti, l'ha convocato per la prima volta in azzurro e stasera debutterà con l'Italia marcando Haaland nella partita contro la Norvegia.: da giovane di talento a difensore affidabile. E anche i riflettori del mercato sono accesi su di lui, in queste settimane si sono fatti avanti del club della Premier League per capire margini e costi per un'eventuale trattativa.- In quattro anni di Serie A Coppola ha giocato sempre e solo col Verona, club nel quale è cresciuto facendo anche tutta la trafila nelle giovanili. E' stato Igor Tudor a farlo debuttare in Serie A lanciandolo negli ultimi dieci minuti di una partita contro il Sassuolo nel gennaio 2022. L'anno dopo il Verona cambia tre allenatori ma lui gioca quasi 20 partite, con Baroni diventa titolare e segna il primo gol in Serie A; l'ultima stagione è quella della consacrazione: Coppola gioca tutte le partite - ne ha saltate solo due per squalifica e una per una distorsione alla caviglia - e segna anche due reti decisive per la salvezza.

- Il ct Spalletti l'ha osservato in questi mesi, e complice anche l'emergenza in difesa ha deciso di convocarlo per la prima volta in vista delle gare di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldova. In una Nazionale in cui Acerbi ha rinunciato alla convocazione,ha lasciato il ritiro per infortunio,out per problemi fisici eche non sono nelle migliori condizioni fisiche, Coppola potrebbe trovare spazio dal primo minuto in quello che sarebbe il suo esordio assoluto.

- L'allenatore dell'Italia ha risposto così quando gli hanno chiesto se Coppola può giocare titolare stasera: "Al di là del fatto che ci ho avuto a che fare direttamente questa volta,- ha detto nella conferenza stampa della vigilia - Lui è uno di quelli che avevamo sotto osservazione, è un giocatore molto fisico dal punto di vista d'impatto, fortissimo di testa e molto difensivo. E' più marcatore, fa dell'attenzione continua la sua qualità. Ha questa convinzione e può essere scelto per quel ruolo".

- Accostato alla Juventus di Igor Tudor da alcuni rumors di mercato,, ma il Brighton è quello che più degli altri ha portato avanti i contatti in questi mesi; l'altra società di Premier League che ha inserito il giocatore nella propria lista è l'Aston Villa di Monchi, in Italia c'è il Napoli alla finestra.