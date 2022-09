Dopo il lutto nazionale in Inghilterra, torna la Premier League. Due i match in programma venerdì, Aston Villa-Southampton e Nottingham Forest-Fulham. Il weekend del rientro in campo, dopo lo stop a causa della morte della Regina Elisabetta II, vedrà l'omaggio alla Famiglia Reale. Ai tifosi verrà chiesto di unirsi a un minuto di silenzio, che sarà seguito dall'inno nazionale "God Save The King", con schermi e pannelli perimetrali a LED pronti a mostrare immagini di tributo a Sua Maestà. Le bandiere negli stadi sventoleranno a mezz'asta e, al 70° minuto di gioco di ogni partita, ci sarà l'applauso per i 70 anni di regno di Elisabetta II.