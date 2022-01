La Premier League ha vinto la causa con PPTV per i diritti tv del campionato in Cna. Come riferisce la stampa inglese, l'High Court ha dato ragione alla lega britannica dopo il mancato pagamento di due rate da parte della tv, di proprietà di Suning: lo stop ai pagamenti era arrivato nel 2020 dopo lo stop del campionato per la pandemia, ma secondo la sentenza emessa oggi la Premier dovrà ricevere integralmente la cifra pattuita, pari a 213 milioni di sterline (circa 250 milioni di euro). La tv cinese di Suning aveva affermato che le interruzioni legate al Covid-19 costituivano una violazione del suo contratto con la lega e per questo aveva fatto causa a sua volta.