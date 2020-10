. Sotto gli occhi del suo ex compagno rossonero, il c.t. ucraino Shevchenko,. In testa nel suo campionato, la squadra di Lucescu non regge il confronto con i campioni d’Italia, la cui unica colpa è quella di sbloccare troppo tardi una partita a senso unico. In compenso quando arrivano, all’inizio e quasi alla fine della ripresa, i due gol sono splendidi, perchéE così alla fine, ripensando all’assenza di Ronaldo e a tutti i problemi mostrati fin qui dalla Juventus,questa prima vittoria stagionale in trasferta vale doppio, per il morale e la classifica nel girone, in attesa della prossima grande sfida a Torino contro il Barcellona. Covid permettendo, quella sera tornerà Ronaldo, mentre sono da valutare le condizioni di Chiellini, il cui infortunio è l’unica nota negativa di una bella serata.Il primo tempo si conclude senza gol, ma con la netta impressione che in campo ci siano soltanto i bianconeri, anche se con la loro orrenda maglia arancione.E a nulla serve allora la trazione offensiva della Juventus, visto che. In mezzo rimangono soltanto Bentancur e Rabiot, protetti alle spalle della difesa a tre in cui il centrale inizialmente è Chiellini, con Bonucci a destra e Danilo a sinistra. Tutto chiaro, anche quando Cuadrado scala sulla destra e Ramsey arretra tra i due centrali di centrocampo, trasformando il 3-4-1-2 di partenza in un più compatto 4-4-2.- Come sempre, però, la differenza non la fanno i moduli, bensì gli interpreti e così,. Per la verità, nel giro di un minuto, prima Chiesa con un bel diagonale da sinistra che impegna il portiere e poi Chiellini con un colpo di testa fuori di poco sfiorano il gol, ma si ha la sensazione che si tratti di spunti isolati. La certezza, invece, èe lascia i gradi di capitano a Bonucci che si sposta al centro, con l’inserimento di Demiral a destra.Il primo tempo si chiude con l’unica teorica possibilità per la Dinamo che impegna Szczesny con una punizione non irresistibile.. Nemmeno questo vantaggio strameritato e spettacolare sveglia la brutta addormentata Dinamo e allora, alla sua prima presenza stagionale, al posto di Kulusevski. L’argentino si muove molto al fianco di Morata, ma il suo ingresso coincide con un diverso atteggiamento dei padroni di casa, che provano per la prima volta a schiacciare la Juventus nella propria metà campo. E’ una pressione disordinata ma crescente, grazie anche alla velocità del nuovo entrato Gelson Rodriguez. Pirlo capisce che la Juventus rischia e a 10’ dalla fine inserisce Arthur e Bernardeschi rispettivamente al posto di Bentancur e Ramsey.- La svolta decisiva, però, arriva da chi gioca dall’inizio e come in occasione del primo golE con questa doppietta sono tre i gol dello spagnolo nelle ultime due partite, con la differenza che stavolta la Juve non torna a casa con un altro pareggio, dopo l’1-1 di Crotone, ma con una netta vittoria da Kiev. In attesa del grande ritorno di Ronaldo.Marcatore: s.t. 2', 39' Morata (J).Assist: s.t. 39' Cuadrado (J).(4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (26' s.t. Popov); Buyalsky, Sydorchuk, Shaparenko; Tsigankov (26' s.t. Verbic), Supriaga, De Pena (15' s.t. Rodrigues). A disp. Neshcheret, Boyko, Shepelev, Tsitaishvili, Lednev, Andrievsky, Harmash, Syrota, Duelund. All. Lucescu.(4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini (19' p.t. Demiral), Danilo; Bentancur (35' s.t. Arthur), Rabiot; Kuluseveski (10' s.t. Dybala), Ramsey (35' s.t. Bernardeschi), Chiesa; Morata. A disp. Pinsoglio, Buffon, Frabotta, Portanova. All. Pirlo.Arbitro: Hategan (Romania).Ammoniti: p.t. 45' Bentancur (J); s.t. 5' Cuadrado (J), 15' Demiral (J).