Per la prima volta Inzaghi batte Gattuso. I due, che prima di Milan-Lazio sono entrati abbracciati, per stemperare animi e polemiche, si sono affrontati per la settima volta. I due si conoscono, si studiano, regna un grande equilibrio: nei 6 precedenti 2 vittorie del milanista e 4 pareggi (uno dei quali risolto ai rigori con il successo del Milan).



INZAGHI CONTRO GATTUSO - In campionato era stato Gattuso a vincere il primo confronto (viziato dal famoso gol di Cutrone), poi una serie di pareggi: due 0-0 delle semifinali di Coppa Italia dello scorso anno, l’1-1 dell’andata in campionato, lo 0-0 dell’andata di Coppa Italia. A chiudere il giro delle X la vittoria in campionato sempre del Milan, ma Inzaghi ha strappato al Milan la finale di Coppa Italia al settimo tentativo. Prima vittoria per Inzaghi, che ora vale una finale.