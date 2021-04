Un gesto da Campione del mondo. Dopo la sfida di ieri contro la Pro Patria, il tecnico del Livorno Marco Amelia si è reso protagonista di una scena insolita, spiegata direttamente dall'account social del club bustocco: "Aurora Pro Patria 1919 intende ringraziare ed evidenziare lo splendido gesto compiuto dall’allenatore del Livorno, Marco Amelia al termine della partita disputata ieri. Il Sig. Amelia, prima di salire sul pullman per tornare in Toscana, si è munito di scopa e paletta per pulire e lasciare nelle migliori condizioni lo spogliatoio 'Ospiti' dello Stadio 'Speroni'".