IL TABELLINO

. Dopo la rete di Ronaldo, ha avuto tre palle-gol clamorose e le ha sbagliate. Poi Mata ha pareggiato su punizione e all’ultimo minuto una carambola fra Pogba, Bonucci e Alex Sandro si è trasformata nel 2-1 per il Manchester.Sull’1-0 era tutto fatto, Juve prima nel girone con due turni d’anticipo. Adesso invece dovrà sudarsi ancora la qualificazione.Oltre quella prodezza, oltre quel capolavoro, oltre quell’inno alla follia e alla bellezza non può esserci ben poco. Il protagonista è sempre lui,. Anche lo stadio e la porta sono sempre le stesse. E’ cambiata solo la maglia, ora Cristiano ne indossa una bianconera. E’ successo questo:ha fatto partire il suo lancio dritto e preciso, quasi 40 metri in volo, Ronaldo ha visto il proiettile con la coda dell’occhio, è scattato, si è scrollato di dosso la marcatura di Lindelof e mentre la palla calava, senza farla cadere sull’erba l’ha scaraventata in rete.. Allora, all’epoca della rovesciata madridista, ci fu un lungo applauso, bello, ma gelido, stavolta invece la gente impazzita si metteva le mani nei capelli. Anche se da lontano,, premiato come il gol più bello nella storia del club. Anche allora fu un lancio dalla linea di metà campo che Alex girò in rete al volo.La Juve è tornata se stessa quando il Manchester l’ha stuzzicata. Per mezz’ora ha accettato il ritmo blando degli inglesi che, dopo la lezione a cui avevano assistito quasi inermi nel primo tempo dell’Old Trafford, hanno giocato la prima mezz’ora senza esporsi al palleggio dei bianconeri. La Juve, a sua volta, non aveva la stessa brillantezza dell’andata, non era mai troppo pericolosa. Ma intorno al 30', anziché abbassarsi come aveva fatto fino a quel momento, la squadra di Mourinho ha alzato il pressing sui primi portatori di palla della Juve, che ha fiutato il cambiamento e a sua volta ha cambiato impostazione. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo sono arrivate due buone occasioni, detto tanto per rinfrescare la memoria a Ceferin. Sul palo di Khedira si può spendere un’osservazione ricordando la definizione di “calcio di posizione e non di ruolo” dell’allenatore Davide Nicola. Al momento del cross Ronaldo era fuori area, quindi fuori dal suo ruolo, in area c’erano due centrocampisti come Khedira sul primo palo e Bentancur sul secondo, in posizione di attaccanti. Così la Juve aveva stordito l’United a Manchester e così ci ha provato stavolta.. A Mourinho mancavae, sulla scia di questa assenza, ha cambiato l’attacco lanciando Lingard a destra eal centro, con Martial a sinistra. Il tecnico portoghese chiedeva adi appoggiare il trio d’attacco maLa Juve attaccava prevalentemente a sinistra dove Ronaldo, Bonucci, Pjanic e Bentancur aprivano il gioco per Alex Sandro che creava pericoli alle spalle di Young, spesso in ritardo nelle chiusure. Nei momenti di maggior pressione offensiva sarebbe servito il miglior Dybala, il giocatore che aveva deciso la gara d’andata, ma l’argentino non era sempre preciso. Nessun problema in difesa, controllo e gestione attenta in mezzo al campo, nel primo tempo alla Juve è mancata la zampata in avanti: ha concluso 13 volte, ma solo una nello specchio della porta, oltre al palo di Khedira.A inizio ripresa, secondo legno per la Juventus, stavolta una traversa,Poi è arrivata la prodezza di Ronaldo e da quel momento l’area inglese è diventata territorio della Juve. Pjanic due volte e Cuadrado (con la palla-gol più clamorosa) hanno sbagliato davvero troppo. Il Manchester era frastornato.Mourinho ha cambiato l’attacco mettendo dentro, Allegri ha risposto come fa sempre in questi casi, con Barzagli e la difesa a tre.Marcatori: s.t. 21' Ronaldo, 41' Mata, 45' aut. Alex SandroAssist: s.t. 21' Bonucci.Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (38' s.t. Barzagli), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (16' s.t. Matuidi), Pjanic, Bentancur; Cuadrado (46' s.t. Mandzukic), Ronaldo, Dybala. A disp. Perin, Benatia, Rugani, Cancelo. All. Allegri.Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera (34' s.t. Fellaini), Matic, Pogba; Lingard (25' s.t. Rashford), Sanchez (34' s.t. Mata), Martial. A disp. Romero, Bailly, Darmian, Fred. All. Mourinho.Arbitro: Hategan (Romania)Ammoniti: p.t. 12' Matic (M); s.t. 30' Dybala (J), 30' Herrera (M).