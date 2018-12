Paulo Dybala è sicuramente uno dei giocatori più attesi della sfida che venerdì sera vedrà la sua Juventus ospitare l'Inter all'Allianz Juventus Stadium. La Joya non sta vivendo la sua stagione migliore, trasformato da attaccante in tuttocampista da Massimiliano Allegri e dall'arrivo in rosa di Cristiano Ronaldo.



Il gol resta l'obiettivo principe dell'ex Palermo e anche nella serata di ieri, presenta a Torino per un evento commerciale, ha confermato ai microfoni di Tuttosport come l'obiettivo del Derby d'Italia sia quello di ritrovare la rete che manca da troppo tempo. Dopo aver dato lezioni su come si tirano le punizioni Dybala ha infatti ribadito: "Ne faccio uno così anche venerdì sera" animando la speranza del popolo bianconero per cui la partita con l'Inter è da sempre molto sentita.