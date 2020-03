E' un giorno importante per il calcio italiano. La Lega di Serie A si confronterà con l'AIC per trovare un accordo sul taglio degli stipendi chiesto a gran voce da tutte le società. Questa mattina la Lega ha mandato al sindacato dei calciatori un documento con la richiesta di sospensione dei salari fino alla fine dell'emergenza legata al coronavirus. Una risposta definitiva è attesa in giornata.



PROGRAMMA - Il programma prevede alle 14 una riunione all'interno dell'AIC, alle 17 una call tra AIC e i rappresentanti dei singoli club e alle 19 una call tra AIC e Lega, guidata dal presidente dal Pino.