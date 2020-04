Alessio Sundas ha la ricetta per valorizzare i giovani in MLS, il campionato professionistico americano.



Il player’s agent toscano esprime tutta la voglia e la determinazione che lo contraddistinguono nel tentativo di migliorare il mondo dello sport. Sundas diversi giorni fa ha proposto ai vertici della MLS un cambiamento radicale di sistema, proponendo un iniziale cambio dalle basi delle società di calcio americane. Il procuratore fiorentino mette sempre in evidenza la valorizzazione dei giovani ed ha proposto un cambio radicale in USA esplicata in una lettera indirizzata ai vertici della MLS: “In questi giorni ho riflettuto sul cambio radicale della MLS da me proposto di creare un campionato formato da quattro livelli con promozioni e retrocessioni ma voglio fare un passo indietro. Non si può cambiare un sistema consolidato nel tempo. Propongo quindi una classifica interna alla MLS che consenta ai giovani una valorizzazione. Tale modello deve prevedere 3 gironi est, centro ed ovest del Paese e fare un campionato di andata e ritorno dove le prime tre e la migliore seconda passano alla fase finale. In questo modo i calciatori verranno valorizzati rendendo il campionato americano più avvincente e di valore. I ragazzi potranno essere promossi ed acquistati in Europa in club in prima divisione e le squadre americane ricevere delle entrate da questi investimenti sulla valorizzazione dei giovani. Il cartellino dei calciatori proposti in Europa sarà pagato dagli sponsor come da proposta presentata alla FIFA lo scorso 6 aprile”.