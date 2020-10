Si è presentato alle porte della Continassa con un biglietto da visita da predestinato, 10 gol e 9 assist nella scorsa stagione al Parma, la prima in Serie A. Per un classe 2000 comesono numeri da alieno, ma che vanno pesati su una piazza decisamente diversa come la. Ma lo svedese ha una garanzia dentro se stesso, che ha portato Fabio Paratici a beffare l’Inter spendendoper convincere l’Atalanta, al tempo (gennaio scorso) proprietaria del cartellino, a cedere il proprio gioiellino.