Questo pomeriggio l'intermediario di mercato Michele Fratini, durante un collegamento con il programma Artemio su Radio Toscana, ha avuto modo di dire la sua, da esperto del settore, sull'attuale situazione di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:



“Sono convinto che Italiano voglia aspettare la fine della stagione, se andrà in Europa non avrà dubbi a rimanere. In caso contrario forse potrebbe rivedere qualcosa, ricordiamoci che la società gli ha tolto il bomber a metà stagione. Ritengo plausibile comunque lo scambio Italiano–Sarri, nel caso in cui la Lazio andasse in Europa al posto della Fiorentina La Partita di stasera? I viola dovranno giocarsela perché sarà una partita vera, cercando sicuraente di esprimere il proprio calcio al contrario di quanto fatto a Salerno. Mi auguro che possa giocare Torreira, nell’ultima partita la sua assenza si è sentita molto”.