La rabbia di De Zerbi: "Dopo il Marsiglia non allenerò più in Francia"

AFP via Getty Images

Non si placano le polemiche adopo la sconfitta con l'Auxerre (3-0) edà un annuncio pesante sul proprio futuro: "".E' stato un sabato carico di tensione quello della 23esima giornata di Ligue 1, con accuse pesantissime lanciate dai vertici del Marsiglia dopo alcuni episodi arbitrali contestati. Due su tutti: la mancata concessione di un calcio di rigore su Quentin Merlin nel primo tempo e l'espulsione (per doppia ammonizione) di Derek Cornelius all'ora di gioco.Episodi che hanno portato al durissimo sfogo di, presidente dell'OM: "Questa è corruzione. La Ligue 1 è un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito".

MARSIGLIA, LA FURIA DEL PRESIDENTE LONGORIA

- Non solo Longoria però, anche l'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi in conferenza stampa aveva usato toni molto duri nei confronti delle decisioni arbitrali: "Spero che il cartellino rosso di Cornelius non sia visto fuori dalla Francia perché dà davvero una brutta immagine del calcio francese. Devo dire che l'arbitro (Jérémy Stinat, ndr) ha condizionato la partita con le sue decisioni. Non era sereno. C'era un rigore solare che non ci è stato concesso. L'espulsione di Cornelius è scandalosa. Non credo sia malafede. L'arbitro non è stato all'altezza. Può essere che ci siano state polemiche in passato che hanno condizionato le sue decisioni in questa partita".

- Non finisce qui però, perché ai microfoni di Téléfoot De Zerbi ha fatto un annuncio sul proprio futuro: "Dopo l'OM non allenerò più in Francia. Se i francesi sono soddisfatti di questo arbitraggio, tanto meglio per loro... Ma oggi è stato scandaloso".