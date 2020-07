Si è ripreso dopo un inizio decisamente sottotono, che l'aveva visto tra i peggiori in campo nelle sfide di Coppa Italia, ed è tornato a segnare a raffica. Contro il Milan ha sfruttato una pessima lettura di Kjaer e Romagnoli, un errore grossolano, per non dare scampo a Donnarumma, bucato anche nel finale, partendo però in fuorigioco.