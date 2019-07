Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro, ha fatto il punto sull'operazione che potrebbe portare Mauro Icardi alla corte di Carlo Ancelotti. La redazione ha svelato che un membro dell'entourage dell'attaccante dell'Inter ha confermato che la preferenza del giocatore andrà a un club in cui possa sentirsi amato e in cui fare la differenza. Per questo il Napoli è addirittura in vantaggio sulla Juventus, ma non sono ancora stati fatti passi avanti con i nerazzurri.