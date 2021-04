¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN "MODO AFICIONADO" EN LA RUEDA DE PRENSA!!



¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!#LaCopaMola#FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow — RFEF (@rfef) April 3, 2021

. Al termine dell'1-0 nel derby basco contro l'Athletic Bilbao firmato Oyarzabal, che ha regalato allala vittoria della Coppa del Re 2019/2020 (finale slittata causa calendario compresso in epoca Covid), il tecnico biancoblunon ha contenuto la sua felicità. Nella conferenza stampa post-gara, infatti,: "Questo è per tutti voi, Guipúzcoa (provincia dei Paesi Baschi, ndr)!! Per tutti coloro che hanno a cuore la Real!! Andiamo Real, andiamo, Goazen!!".