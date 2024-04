La Reggiana flirta coi Playoff: Nesta spauracchio delle big

Quando la linearità paga. L'esempio lampante è il cammino stagionale della, capace di raccogliere lo scalpo di rivali sulla carta più quotate ed ora vicina alla zona Playoff. Il tutto, però, senza mai perdere di vista l'equilibrio.Lo dicono i numeri, lo dicono i risultati ottenuti fin qui dalla squadra di: una metà classifica che, in virtù delle distanze minime tra zone alte e bassifondi, con una vittoria può essere alimentata da sogni di gloria. Ed è questo il caso dei granata, che col successo capolavoro ottenuto in rimonta sul campo del lanciatissimosi sono confermati in grado di esaltarsi contro avversarie di rango e adesso possono strizzare l'occhio alla poule promozione.

. A patto che il palazzo costruito fin qui non subisca scossoni e mantenga la propria integrità, poggiando su pilastri resi solidi dal lavoro di un Nesta capace di bilanciare in maniera praticamente certosina fase offensiva e difensiva.Sì, perché i 40 punti conquistati nelle 31 giornate di campionato andate in scena finora hanno nelle statistiche un'eloquente cartina tornasole della solidità degli emiliani. Certezze alimentate dal filotto inaugurato a Natale:

Nelle sfide sulla carta più complicate, come dicevamo, i granata si esaltano. Per informazioni rivolgersi proprio. A tal proposito, nel dopogara di Venezia-Reggiana, il match-winnerha ammesso: "Solitamente con le big abbiamo sempre fatto bene, abbiamo motivazioni maggiori ad affrontarle".La vittoria in Laguna potrebbe sconvolgere obiettivi e ambizioni degli emiliani, 'costringendo' Nesta a rivedere i piani descritti alla vigilia del match: ". 43 punti per me possono bastare, ma se dietro vincono tutte i numeri cambieranno e per questo dobbiamo restare sempre sul pezzo portando a casa più punti possibili". Chissà se adesso, nell'immaginario del tecnico, non si intravedano altri lidi.