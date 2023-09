Calcio e moda, un binomio sempre più d’attualità. A rinnovarlo negli ultimi giorni sono state due protagoniste dei social. Se Chiara Ferragni ha scelto di indossare la maglia del Borussia Dortmund, la super top model e attrice Adriana Lima ha sfoggiato sui suoi social una maglia della Reggina!



Strano ma vero. La brasiliana si è mostrata, in una storia, con una vecchia maglia della squadra amaranto a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Una piccola soddisfazione, regalata dall'angelo di Victoria's Secret ai tifosi calabresi, in un periodo complicato per il club. Gli anni d’oro della Reggina ora sembrano lontani, mentre per Adriana il tempo sembra non essersi mai fermato. Splendida come sempre, ecco le foto più bella della modella.