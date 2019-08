Sogno e suggestione. La Reggina ha pensato di riportare in Italia l'ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner, oggi al Rosenborg. A fare chiarezza sulla situazione è l'agente del giocatore Ivan Benes ai microfoni di Strill.it: "Con tutto il rispetto per il club e la sua storia, non giocherà nella Reggina".