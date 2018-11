Forse, per una notte, Marco Verratti è stato della Fiorentina. L'offerta del Paris Saint-Germain, però, sparigliò il banco e anticipò anche il Napoli. I viola si consolarono con David Pizarro, ma in chiave futura avrebbe avuto un centrocampo da sogno, in quella squadra che Vincenzo Montella faceva girare a meraviglia. E poi Sandro Tonali: l'agente, ai nostri microfoni, raccontò della scelta estiva di rimanere a Brescia, poiché nella Fiorentina, per esempio, non avrebbe trovato molto spazio.