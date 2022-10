contro il regime capeggiato dall'Ayatollah Ali KhameneiUno scontro frontale sul quale si sono espresse anche celeberrime personalità del mondo della cultura e dello sport, che hanno ampiamente supportato i moti di piazza delle ultime settimane. Tra di loro anche una leggenda del calcio iraniano e di quello internazionale come l'ex attaccante del Team Melli(foto Ansa), secondo dietro solo a Cristiano Ronaldo nella classifica dei marcatori all time con la maglia della propria nazionale.- Una presa di posizione quella nei confronti delle donne iraniane che, secondo quanto ricostruisce il Times, è costata molto cara ad. Già nelle passate settimane il suo nome era stato indicato fra quello delle personalità poco gradite dall'Ayatollah e quello dell'ex giocatore dell'Hertha Berlino non sarebbe nemmeno l'unico tra quelli finiti nel mirino della repressione., dove attualmente risiede.E' bene ricordare come nel mese scorso destarono grande scalpore anche i messaggi diffusi sui propri canali social dalla stella della nazionale iraniana, l'attaccante del Bayer Leverkusen Sardar Azmoun. Le notizie sempre più preoccupanti che giungono dalla capitale Teheran e dalle altre città aumentano la pressione della comunità internazionale nei confronti del regime e pure della Fifa, che nei giorni scorsi è stata invitata a valutare l'esclusione dell'Iran dal Mondiale che prenderà il via a novembre in Qatar.