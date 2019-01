« Sono abbastanza obiettivo da saper giudicare me stesso e so che non ho più il passo per duellare con Niklas Sule e gli altri difensori del Bayern. Ecco perchè ho detto all’allenatore di far giocare altri miei compagni. Non è stata una sorpresa per me rimanere seduto in panchina » , ha dichiarato Mario Gomez dopo la gara tra il suo Stoccarda e il Bayern Monaco, nella quale è stato escluso dal tecnico Markus Weinzierl.