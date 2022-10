E quindi complimenti allche dopo il 3-1 nella semifinale del 2010 torna a battere ile sale al secondo posto nel girone alle spalle del. Tra una settimana al Camp Nou bisognerà mantenere questo vantaggio, ma intanto è già importante aver difeso fino all’ultimo secondo dei 98’ ilPer la serie “conta il risultato” non importa che il Barcellona abbia giocato di più e abbia meritato almeno il pareggio, sfiorato prima con un gol annullato dal Var e poi con un rigore non concesso sempre dal Var, perché l’Inter ha avuto il merito di resistere atleticamente e psicologicamente nei momenti più difficili della gara.Ma più in generale un premio all’Inter per la sua feroce concentrazione e soprattutto per il suo spirito di squadra che rinsalda la panchina die rilancia i nerazzurri in. Il massimo, pensando alle difficoltà della partita e al valore deli avversari, a cominciare dal temutissimo ma spuntatoInzaghi preferisce il suo discusso pupilloal più espertocome compagno d’attacco dell’insostituibile, mentre nel teorico ruolo di regista lasciato scoperto dall’infortunatoc’èe non, tra. Il modulo, ovviamente, è l’intoccabile 3-5-2 con De Vrij a comandare il reparto in linea con il capitano, ma in realtà si trasforma quasi costantemente in un più difensivo 5-3-2. Il, infatti, chiude i nerazzurri nella propria metà campo, spingendo sulle fasce laterali con Dembelè e Raphinha che costringono i rispettivi dirimpettai Dimarco e Darmian a retrocedere in linea con i tre difensori titolari.Tornata al comando della Liga, la squadra ditriangola meglio a centrocampo conche si muovono ai lati del capitano, ma non riesce mai a smarcare il temuto, malgrado il gran lavoro dei due esterni del tridente d’attacco.E’ l’anticipo di quanto avverrà alla fine di un primo tempo con poche occasioni e una grossa discussione al 23’, dopo un evidente tocco dicon la mano allargata. I nerazzurri chiedono il rigore ma l’arbitro, richiamato dal Var, dopo aver visto le immagini al monitor sorprende tutti facendo capire che Lautaro era in fuorigioco, sia pure millimetrico, per cui non c’è rigore.perché il Barcellona spinge ma non punge, mentre il suo collega Ter Stegen dopo la grande parata iniziale su Calhanoglu si deve arrendere nel primo dei tre minuti di recupero a un’altra conclusione da fuori area del turco, smarcato da una bella combinazione tra i due bravissimi esterni Dimarco-Darmian.un’altra volta come è già capitato in tre delle quattro sconfitte in campionato, contro il Milan, l’Udinese e la Roma.Bastano i primi 10’ della ripresa per capire che il Barcellona è più che mai in partita, perché attacca ancora più di prima. E allora Inzaghi richiama, rilanciandoche sa proteggere meglio il pallone sulla trequarti.. Sembrano mosse azzeccate perché il Barcellona, che aveva già costretto Onana a una difficile respinta su Dembelè, pareggia con Pedri bravo a sfruttare un pasticcio tra De Vrij e Onana. L’arbitro, però, nuovamente richiamato dal Var, annulla per un fallo di mano di Ansu Fati, decisivo per smarcare Pedri.La crescente pressione del Barcellona induce Inzaghi a rinforzare le fasce.Per la verità non cambia nulla, perché l’Inter è sempre più schiacciata nella propria area di rigore., ma quando l’altoparlante annuncia che ci saranno 8’ di recupero dalla tribune sale un boato di paura.. Sono attimi interminabili, conclusi con un altro boato, stavolta di liberazione, perché l’intervento dell’olandese non è considerato da rigore., che scaccia definitivamente la paura e rilancia l’Inter in Europa.Onana; Skriniar, De Vrij (31' st Acerbi), Bastoni; Darmian (31' st Gosens), Barella, Calhanoglu (40' st Asslani), Mkhitaryan, Dimarco (31' st Dumfries); Correa (12' st Dzeko), Lautaro. A disposizione: Handanovic, Botis, Gagliardini, Bellanova, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti. All.:Inzaghi.Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen (14' st Piquè), Eric Garcia, Marcos Alonso (19' st Balde); Gavi (39' st Kessie), Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha (19' st Ansu Fati). A disposizione: Inaki Pena, Tenas, Ferran Torres, Jordi Alba, Casado, Torre. All.: Xavi.Vincic (Slo)47' pt Calhanoglu (I)Ammoniti: Barella, Calhanoglu, Lautaro (I); Busquets, Gavi, Dembelé (B); Recupero: 3' pt, 8' st.