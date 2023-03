I mesi scoloriti all’ombra delsi aprono a nuove prospettive. Per, una risposta ai "problemi" incontrati nella prima parte dell’esperienza in rossonero potrebbe arrivare presto., con qualche riflessione e un cambiamento importante da parte di Stefano Pioli…De Ketelaere. Dall’ambiente nuovo al livello superiore dellacon un occhio anche alla vita fuori dal campo. Il nodo principale, ad oggi, è però l’adattamento al gioco di Stefano Pioli: nelle 31 presenze con il Milan,è apparso spesso spaesato e poco incisivo, soprattutto nell’ultimo periodo con il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 3.Per trovare qualche spazio in più nel finale di stagione, magari con qualche guizzo.- Modulo a parte, CDK non ha nascosto di essere deluso del suo rendimento: "Dopo un'ottima stagione con ile dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato fino ad ora. Comunque sia, io giudico le mie prestazioni in una maniera diversa dalle persone o dalla stampa. Cerco di guardare più il lato tecnico e cosi provo a migliorare la partita seguente”. Anche per questo, ilcontinua a credere nell’importanza del classe 2001 per il progetto. Suè stato fatto un investimento importante e il Diavolo insisterà nella prossima stagione, alla ricerca di una svolta.Il gruppo è dalla parte del giocatore fin dall’inizio. "Di certo sento e apprezzo l’affetto e il sostegno dei miei compagni, ma non vorrei che rimanga tale. Vorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio e le buone prestazioni”. Da, passando per, tutti hanno spinto il belga verso la prima rete nelle ultime settimane. La squadra continua a coccolarlo, una scintilla in campo potrebbe dare un’accelerata alla stagione. Sua e del Milan.