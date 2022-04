Dopo le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da parte de L’Equipe, arrivano importanti conferme in merito all’ipotesi che il fondo Elliott sia in trattativa col gruppo Investcorp - con sede in Bahrein - per la cessione delle quote del Milan. Un’agenzia Reuters, citando una fonte vicina alla trattativa, è in grado di rivelare che l’affare sta procedendo in maniera spedita e che la conclusione sia molto vicina. Investcorp è un fondo di investimento fondato nel 1982 per consentire alle famiglie benestanti del Medio Oriente di investire in progetti nei mercati sviluppati.



Al momento non giungono smentite ufficiali dai rappresentanti del fondo Elliott in merito alla possibile cessione del Milan.