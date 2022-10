ha ribadito nuovamente, al termine dell'assemblea dei soci odierna in casa, di non aver alcuna intenzione di privarsi a breve termine del club nerazzurro . Provando in qualche modo a rintuzzare i rumors sempre più insistenti sul possibile cambio di assetto societario rilanciati dalle indiscrezioni di stampa sulE sempre in questa direzione vanno le informazioni raccolte daintenzionati a presentare delle proposte per l'acquisizione della società milanese. Non si fanno nomi specifici ma, a dispetto delle parole di Steven Zhang, qualcosa sembra muoversi dietro le quinte.