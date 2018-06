La Juventus ci sta facendo un pensierino, il Chelsea, il Barcellona, l'Arsenal e l'Atletico Madrid gli hanno messo gli occhi addosso da tempo, ma il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere ancora al Milan che sul centrale classe '95 ha confermato più volte di volerci puntare anche in ottica futura. E se il club non riuscisse a cedere uno fra Donnarumma e Suso per sistemare il bilancio? Romagnoli potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato, ma non a qualunque prezzo.



LA RICHIESTA DEL MILAN - Per vedere Alessio Romagnoli con una maglia diversa da quella del Milan nel corso della prossima stagione servirà un'offerta irrinunciabile, una di quelle che, in un colpo solo, permetterebbero alla dirigenza rossonera di mettere a segno una grande plusvalenza a bilancio. La richiesta minima che fa il club rossonero è di almeno 60 milioni di euro per poter realizzare una plusvalenza di almeno 40 milioni. Perchè solo 40? il motivo è da ricercare nelle pieghe dell'ultimo bilancio..



IL COSTO STORICO PER LA PLUSVALENZA - Alessio Romagnoli fu acquistato dal Milan per 25,25 milioni di euro (commissioni agli agenti comprese) e ha maturato nel corso del 2016 un bonus in favore della Roma di 5 milioni. Il suo valore residuo a bilancio il 30 giugno 2018 sarà di 10,1 milioni di euro cifra sopra la quale il Milan potrebbe fare plusvalenza.



LA CLAUSOLA PRO ROMA - Potrebbe, perchè nei contratti sottoscritti con la Roma al momento del suo acquisto c'è una clausola in favore del club giallorosso sulla futura rivendita del cartellino. In caso di cessione, il Milan riconoscerà alla Roma un importo pari al 30% del valore eccedente i 25 milioni di euro. Di fatto, se il club rossonero cedesse Romagnoli per 60 milioni 10,5 dovrebbe darli alla Roma e con un valore residuo di 10,1 milioni segnerebbe a bilancio una plusvalenza di 39,4 milioni. Sotto quella cifra, 60 milioni, la cessione di Romagnoli oggi non converrebbe ai rossoneri. Anche per questo, ad oggi, il centrale laziale è di fatto considerato incedibile.