La Juventus insiste per riportare Paul Pogba a Torino, ma il Manchester United non fa sconti: servono 100 milioni per convincere i Red Devils a lasciarlo andare. Secondo la stampa inglese, i bianconeri sono rimasti spiazzati dalla volontà del club di non abbassare la valutazione del centrocampista francese nonostante la pandemia coronavirus che sta colpendo il mondo intero. Trattativa in salita, quindi: a queste cifre è complicato riportare Pogba alla Juve. Paratici però continuerà a cercare la chiave giusta, Paul è un vero e proprio pallino del ds.