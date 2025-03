La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata

C'è stato un tempo, ormai circa vent'anni fa, in cui ilera una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli riuscì anche a giocare in Coppa Uefa arrivando ai sedicesimi di finale persi contro l'Espanyol. Un tempo lontano, ma segnato e reso indimenticabile dai goal di Cristianoe Igor, veri bomber di provincia, dache va a segnare di testa al Partizan Belgrado, dall'effettoin panchina. Nel 2013 l'ultima apparizione in Serie A, nel 2021 il fallimento e la ripartenza dall'Eccellenza toscana.

E pensare che la promozione in Serie D, il primo step della rinascita dei labronici, è arrivata con una coda di polemiche e un intervento della Procura federale. Arrivato terzo nella poule promozione 2021-22 con Tau Altopascio e Figline 1965, il Livorno è stato promosso per via del comportamento dei giocatori valdarnesi che hanno subito 3 dei 5 goal nello scontro diretto col Tau per costringere gli amaranto a vincere nell'ultima giornata della poule. I gialloblù sono stati fatti slittare all'ultimo posto del triangolare, decretando la promozione del Livorno.

Alla fine della stagione 2022/23 ecco il passaggio di proprietà nelle mani dell'imprenditore brasilianoper 650.000 €. Il tentativo di risalita si conclude ai playoff, così come nel 2023/24, ma quanto succede nella seconda annata in Coppa Italia Serie D ha del clamoroso: la squadra della città portuale elimina il Follonica Gavorrano e passa ai quarti, ma viene comunque eliminata d'ufficio dalla competizione, a causa dell'utilizzo improprio del giocatore Bassini, che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.Dovrebbe essere, a meno di cataclismi sportivi, il 2024/25 la stagione del ritorno tra i professionisti: dopo 27 giornate di campionato,trascinati da colonne con esperienza in Serie A come Andrea Luci e Federico Dionisi. Questa forbice è frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e appena: 1-4 all'andata al Picchi, addirittura 7-1 al ritorno pochi giorni fa. Un incidente di percorso nella corsa alla promozione diretta in Serie C, un altro tassello del domino che presto o tardi potrebbe restituire al calcio italiano di alto livello una delle sue realtà più romantiche.