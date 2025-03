La rinascita di Lovato, il leader della difesa del Sassuolo: numeri e rendimento top

, che continua a viaggiare ad altissima velocità verso l’obiettivo della promozione in. Dopo un inizio di stagione complicato a causa di alcuni problemi fisici, il difensore si è preso il centro della retroguardia neroverde, contribuendo in modo decisivo ai recenti successi della squadra.I numeri parlano chiaro:. Questa solidità difensiva ha permesso ai neroverdi di consolidare il primo posto in classifica in Serie B dopo 29 giornate. Il Sassuolo, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bari, guida la graduatoria con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e sole 3 sconfitte. La squadra di Grosso ha un margine di nove punti sul Pisa di Filippo Inzaghi, secondo in classifica, avvicinandosi sempre più all'obiettivo promozione.Oltre a essere un pilastro difensivo, Lovato ha anche trovato la prima rete con la maglia del Sassuolo nel match contro il Brescia, confermando la sua crescita e il suo contributo alla squadra. Il difensore ha parlato del suo momento e della forza del gruppo neroverde: “Siamo un'ottima squadra. Quando vogliamo, siamo quelli da battere - aveva dichiarato dopo il successo contro il Brescia, in cui aveva messo la firma con un gol -. Lo siamo quando abbiamo in mente la nostra identità, cosa fare e dove arrivare. Penso che sia importante la nostra costanza, noi ci concentriamo per fare il nostro e se gli altri non riescono a tenere il nostro passo non ci riguarda. I riflettori sono su di noi".Lovato ha anche raccontato il suo percorso personale e il legame con l'ambiente Sassuolo: “Sono arrivato in un momento personale non semplice. Il supporto della società e dell’ambiente è sempre stato di affetto e stima: questo mi ha dato la possibilità di ritrovarmi. Sassuolo fa bene all’anima”.