La rinascita di Vavro: dal flop con la Lazio ai complimenti di Guardiola

Nella vittoria del Manchester City a Copenaghen c'è un giocatore avversario che ha rubato l'occhio a Guardiola: vi ricordate l'ex Lazio Denis Vavro? Sì, proprio lui. L'avventura italiana non è andata un granché, ma ora il classe '96 è titolare fisso e Pep è rimasto impressionato dalla capacità di gestire il pallone e far partire l'azione dal basso. Già prima della partita l'allenatore dei Citizens aveva elogiato lo slovacco: Entrambi i difensori centrali del Copenaghen costruiscono bene il gioco, soprattutto Vavro, ha un ottimo lancio lungo - aveva detto - Col pallone tra i piedi rimane calmo e ha un lancio impressionante. Apprezzo molto le qualità tecniche dei giocatori di buon livello".



GUARDIOLA E VAVRO - Nella gara di ritorno - in programma mercoledì 6 marzo - Vavro potrebbe essere un osservato speciale di Guardiola per il futuro. Il tecnico apprezza molto il singolo che sia funzionale al gioco di squadra, il difensore slovacco ha attirato l'attenzione di uno degli allenatori più forti di sempre e ora non vuole abbassare l'attenzione nella sfida dell'Etihad. Il contratto è in scadenza a giugno 2026 e al momento non ci sono stati contatti tra le parti, ma Pep lo studierà ancora.



I NUMERI DI VAVRO - In questa stagione Vavro ha giocato più di 30 partite tra campionato e coppe, un assist e tre gol tra i quali quello decisivo per l'accesso del Copenaghen alla fase a gironi di Champions. Se oggi la squadra è agli ottavi è anche grazie alla rete dell'ex Lazio che in Danimarca è rinato e ha ritrovato il sorriso. In biancoceleste era arrivato nell'estate 2019 totalizzando 17 presenze ma senza convincere del tutto, a metà della stagione successiva era andato in prestito all'Huesca in Liga e nel gennaio 2022 la Lazio l'ha definitivamente ceduto al Copenaghen. E oggi Vavro si prende gli applausi di Guardiola.