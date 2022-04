Lo sprint scudetto arriva alle curve finali. Quelle in cui, i particolari, fanno la differenza.La cartolina è l’azione che ha portato al gol vittoria di, allo scadere. Una questione di particolari, fame, esperienza. Con il ritorno di un grande protagonista.autore di un assist prepotente e dosato per il centrocampista, furioso nello scaraventare il pallone in rete.Ibrahimovic è ancora lì, undici anni dopo. A tendere la mano a un Diavolo affamato.Nella giornata di oggi ha lavorato individualmente e si sta autogestendo, per aumentare il minutaggio in vista delle 4 finali che potrebbero consegnare agli uomini di Pioli uno scudetto che manca da 11 anni. Davanti ci saranno ora Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Serviranno dieci punti per far festa e Zlatan ha intenzione di dare un apporto alla squadra anche da protagonista, non solo da comparsa. Giocando, chissà, anche qualche partita da titolare.Il finale di stagione, per Ibra, potrebbe essere indicativo anche in vista della prossima stagione: il fuoriclasse svedese ha infatti un grande appeal nel mondo arabo eIntanto, l’ultima giornata è stata particolare per Zlatan anche fuori dal campo, visto che nel pomeriggio è passato a trovare il suo procuratore Mino Raiola all’ospedale San Raffaele, dove l'agente è ricoverato.