numericamente simili a quelli del mese di maggio, quando l'Italia usciva dal lockdown e dal periodo più critico dell'emergenzaCon la ripresa del campionato di Serie A fissata per il prossimo 19 settembre, appare oggi decisamente improbabile che i tifosi possano tornare ad occupare parzialmente gli spalti degli impianti italiani.- Nelle scorse settimane,, che ha appena indirizzato la decisione di chiudere tutte le discoteche sul suolo nazionale fino al prossimo 7 settembre e imposto l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi della movida,, ma si tratta ad oggi di un'ipotesi decisamente ottimistica.per determinate occasioni. Una possibilità che Napoli e Lazio, in ritiro nelle prossime settimane in Abruzzo (Castel Di Sangro) e Trentino (Auronzo di Cadore), sfrutteranno per avere una parte dei propri tifosi al seguito. Il rischio è di trovarsi con situazioni clamorosamente diverse da una parte all'altra dell'Italia, con la "sensibilità" del presidente di Regione di turno costretto a scegliere autonomamente tra le porte chiuse e l'accesso più o meno massiccio di persone negli stadi, con la spada di Damocle sulla testa di mettere a repentaglio la salute degli sportivi e di falsare la regolarità di un campionato.