Nessuno in casa Juve ha mai dubitato sul riscatto di Douglas Costa dal Bayern Monaco, ufficializzato cinque giorni fa. I bianconeri hanno versato nelle casse dei bavaresi i 40 milioni di euro (che si aggiungono ai 6 del prestito) fissati la scorsa estate, acquistando così a titolo definitivo l’esterno d’attacco. Douglas è considerato un profilo indispensabile nel progetto di Max Allegri, che ci punterà anche nella prossima stagione. Una risposta chiara, anche per il Manchester City: perché Pep Guardiola, il tecnico che più di tutti ha valorizzato il brasiliano nel corso della sua carriera, farebbe follie pur di riaverlo con sé. La Juve ha già rifiutato una prima proposta ufficiosa da 80 milioni di euro proveniente dal club campione d’Inghilterra. Non sono esclusi rilanci da qui alla fine del mercato, ma per portare via Douglas potrebbero non bastare offerte monstre.