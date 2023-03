Paulo Dybala ha rilasciato una lunga intervista a Marca, raccontando il suo trasferimento alla Roma. Il quotidiano spagnolo ha diffuso sui social le prime anticipazioni del testo integrale, che uscirà domani: "Mourinho? Il suo modo di essere, il carattere che ha ti aiuta molte volte a chiederti delle cose o ad affrontare ogni allenamento come una partita vera. Vede ogni partita come una finale, al di là del rivale o della competizione. La vive in una maniera unica e io mi sento perfettamente identificato con questo atteggiamento. Perdere mi fa male, quando succede sono molto affranto, che sia un’amichevole, una partita di Champions o di Europa League".



METODO MOU - "Su questo penso che siamo molto simili e questo mi aiuta. La verità è che è un allenatore che ha avuto tantissimi giocatori importanti e che ha vinto tanto nel mondo del calcio e mi fa piacere che pensi certe cose di me. Mi è piaciuto il suo modo di comunicare e il suo modo di essere, ecco perché le sue telefonate mi hanno convinto a venire. Nella vita ho avuto la possibilità di giocare con i migliori calciatori del mondo ed essere allenato da uno dei migliori allenatori era qualcosa che mi interessava“.