Patrice Evra, ex difensore tra le altre di Juve e Manchester United, rivela nella sua autobiografia, in uscita a fine mese, di abusi sessuali subiti quando aveva 13 anni: "​Credendo che stessi dormendo - scrive Evra - ha passato le mani sotto la mia trapunta e ha cercato di toccarmi [...]. L'ultima notte a casa sua, quando ha saputo che sarei tornato a casa, ha finito per riuscirci".



Una vicenda che lo ha segnato, come racconta in un'intervista al Times: "​È stato un momento difficile per me, mia mamma è uscita devastata da questa cosa. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. Non voglio che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta certo di sentire dal proprio figlio un particolare del genere. È stato un grande shock per lei. Mi ha anche detto di non metterlo nel libro, ma le ho spiegato che l’ho fatto per gli altri ragazzi: mi ha capito".