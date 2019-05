Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma, in un'intervista al Corriere dello Sport ha svelato che, quando era capo-osservatore del Bari, era stato vicino a portare in Puglia un futuro campione come James Rodriguez, ma non solo: "James Rodriguez poteva essere del Bari in comproprietà con la Juventus, ma non se ne fece nulla per esigenze di bilancio. Ero andato a vedere anche Pastore, ma il Palermo era già a buon punto."