Vero o Falso? È il gioco del momento per gli influencer su instagram che nelle proprie storie sono chiamati a rispondere senza peli sulla lingua alle domande che gli utenti e i follower gli pongono. Storie su storie in cui personaggi più o meno famosi si raccontano a cuore aperto e fra questi nel corso dell'ultima serata c'è stata anche Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala che, oltre ad augurare alla Joya della Juventus una carriera brillante ha svelato anche un dettaglio piccante dei propri gusti sessuali. Alla domanda: "Sei bisessuale?" la Sabatini ha risposto: "Vero? Se ci si deve mettere un'etichetta, credo di sì" e poi in un'altra storia anche aggiunto: "Non c'è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Non so se sono lesbica o bisessuale ma non voglio avere pregiudizi".



Avrà detto la verità? Per ora ecco le sue foto nella nostra gallery.