Una certezza: il carattere. Ad Arthur non manca sicuramente, anzi, spesso è fin troppo fumantino. Ma il brasiliano è deciso, volenteroso. Sa dove puntare, conosce i sui obiettivi e ha fretta di raggiungerli. Ha una voglia matta di giocare, di imporsi alla Juve e di farsi rimpiangere dal Barcellona, soprattutto. Si è sentito scaricato troppo presto, abbandonato per una buona plusvalenza quando avrebbe potuto dare ancora molto alla causa, visto che era arrivato come erede di Xavi.