"Scorie bianconere? Quando vengo in Nazionale mi rigenero, è così da 12 anni a questa parte".aveva liquidato così il delicatissimo momento dellae suo in particolare, bersaglio di una contestazione anche feroce da parte dei tifosi bianconeri., si legge nel comunicato degli ultras tra le varie accuse mosse.. Le risposte si danno sul campo, recita un vecchio adagio caro a chi lavora nel mondo del pallone, Leo lo ha fatto suo e lo ha applicato alla lettera contro l'Inghilterra.- Bonucci ha reagito e lo ha fatto con una prova doppiamente ottima. Prima di tutto, con una grande prestazione difensiva, perché se la linea azzurra è riuscita ad annichilire un pezzo da novanta come Harry Kane, molto lo deve alla tenacia e alla concentrazione del suo capitano. Marcature sempre attente e anche ruvide, anticipi precisi e coordinazione immediata con i compagni. Si è rivisto a tratti il centrale che con Barzagli e Chiellini componeva la celebre BBC ora rimpianta dagli juventini. E poi c'è l'altro aspetto, quello del leader che gli viene rinfacciato dai tifosi bianconeri. Contro l'Inghilterra Bonucci è stato leader, a tutti gli effetti. Per come ha guidato i compagni di reparto, per come ha tenuto alta la concentrazione della squadra anche nel forcing finale degl inglesi. E anche per come ha saputo ispirare la giocata della vittoria, al di là del lancio che ha innescato Raspadori. Proprio il giovane attaccante ha ammesso a fine partita che è stato il 19 azzurro a suggerirgli di tentare quella giocata, un consiglio d'esperienza che Jack ha recepito e tentato.- Applausi a scena aperta alla fine per la squadra e per Bonucci, attesi ora dallo spareggio con l'Ungheria alla Puskas Arena. Poi sarà di nuovo campionato, sarà di nuovo Juve e quell'ambiente pesante. Sarà una nuova sfida per Leo, da affrontare con l'aria fresca e rigenerata respirata in Nazionale. Il Bologna e il Maccabi Haifa tra le mura 'amiche' dello Stadium per raddrizzare la stagione in campionato e provare a salvare una situazione quasi disperata in Champions. Poi sarà di nuovo San Siro, contro il Milan. Prove ancora lontane, prima l'Ungheria e ancora l'azzurro per conquistare le fasi finali della Nations League. E ricaricare le pile, per riproporre il Bonucci della Nazionale anche in bianconero.