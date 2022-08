. Una rondine non fa Primavera e due giornate non possono rappresentare uno stato di fatto, macon la maglia dei Gunners, decisivi per le vittorie contro Crystal Palace e Leicester. Ma c'è di più:e a differenza di quanto fatto con i Citizens, sembra essere maturato anche dal punto di vista tattico e comportamentale.e che non ha mai trovato, preferendo spesso la soluzione con il falso 9 e pretendendoarrivato dal Borussia Dortmund e già trascinatore dei suoi.che caratterizzerà l'intero campionato inglese, dato che per la prima volta dopo lungo tempo gli Armaioli di Londra sembrano poter dire la loro. Senza dimenticareche accomuna il numero 9 della nazionale verdeoro e l'attuale compagno Zinchenko:- L'obiettivo delnemmeno troppo celato, è quello didi novembre.: "Dimostrerà di essere tra i migliori giocatori del mondo in questa stagione perché sente l'amore all'Arsenal. Quando Gabriel si è unito al Manchester City ho detto che sarebbe diventato uno dei migliori giocatori del mondo. Quando gli è stata data una possibilità, ha mostrato di cosa era capace, ma al Manchester City non gli è mai stato mostrato l'amore che merita un giocatore della sua qualità. All'Arsenal gli è stata data la possibilità di essere il punto focale, gli è stato mostrato l'amore dell'allenatore e dei tifosi, e già lo sta ripagando. In questa stagione mi aspetto grandi cose da lui, ripagherà l'amore dimostrato in lui dimostrando che non è solo uno dei migliori giocatori in Premier League ma anche in Europa". Se lo dice Dinho...@AleDigio89