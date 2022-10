Simone Inzaghi dalle critiche alla rinascita. Il tecnico dell'Inter è stato travolto dopo i 4 ko in 8 partite di campionato ed era ovvio che fosse messo in dubbio. Adesso però è giusto elogiarlo per quanto fatto nel girone di Champions e per quanto ha ricompattato l'ambiente, anche in Serie A, nonostante il cammino sia ancora lungo. Spesso si fanno paragoni con Conte, ingiusti.