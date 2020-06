Il colpo della Strega. Ora non ci sono più dubbi, ora c'è anche l'aritmetica,Un salto arrivato con sette giornate d'anticipo, grazie al successo contro la Juve Stabia, che rende impossibile ogni tipo di rimonta di chi c'è dietro. A dir la verità si trattava solo di aspettare l'ufficialità, perché la squadra costruita dal patron Vigorito è sembrata fin da subito di un altro pianeta. Lo dicono i numeri,, 46 di questi conquistati nel girone di andata, meglio del Sassuolo, che nella stagione 2012-2013 aveva totalizzato 45 punti in 19 partite, e della Juventus di Deschamps, con 44 punti conquistati sul campo.Una squadra da record, con una rosa da Serie A. ​Da Maggio a Caldirola, da Hetemaj a Sau, passando per Insigne, Kragl e Moncini, nessuno in Serie B può contare su un livello qualitativo così alto.Dopo la grande stagione a Venezia e la deludente annata a Bologna, Pippo è tornato Super, si è rimesso in gioco, ripartendo dalla B, centrando l'obiettivo al primo colpo, attraverso un ottimo calcio.Vigorito ripartirà dall'ex bomber del Milan, per affrontare un campionato di Serie A nel quale non vuole essere una vittima sacrificale. La salvezza sarà il primo obiettivo, per raggiungerla il Benevento ha nei piani un mercato ambizioso, quasi stellare.(martedì sono in programma le visite). Il ds Foggia è già al lavoro, il Benevento sogna in grande. Ma ora è tempo di festeggiare.