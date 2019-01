Per quanto riguarda il calcio, il 2018 è stato un anno da dimenticare per Loris Karius. Come dimenticare le due clamorose papere nella finale di Champions League fra il Liverpool e il Real Madrid? Sostituito fra i pali dei Reds da Alisson, il 25enne estremo difensore si è accasato al Besiktas. Fuori dal campo, però, il 2018 per Karius si è chiuso con il botto: il tedesco è stato beccato a Miami in atteggiamenti molto intimi con la sua nuova fidanzata, la 29enne modella e attrice tedesca Sophia Thomalla, una vera bomba. Guardare per credere, nella FOTOGALLERY dedicata.