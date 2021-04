Il calcio è ricco di storie di redenzione e rivincita,. Il momento d'oro del centrocampista inglese non accenna a fermarsi, altri due gol nella vittoria delsul Leicester a confermare lo strepitoso stato di forma. Il re delle esultanze 'matte', da quella brevettata (JLingz) alla dab fino al 'pifferaio', è ora uno dei giocatori più decisivi dell'intero campionato britannico: alla faccia di chi lo ha scartato forse troppo presto.Il feeling tra i due non è mai sbocciato, ma se nella prima stagione e mezzo alla guida dei Red Devils il norvegese lo aveva comunque impiegato con costanza, qualcosa si definitivamente incrinato la scorsa estate. Basta guardare la prima metà di questa stagione:. Troppo poco per uno che aveva già dimostrato di saper incidere, soprattutto nelle finali come testimoniano i gol pesanti per regalare Coppa di Lega e Community Shield alla squadra di Mourinho nel 2017. Inevitabile quindi la separazione, anche per giocarsi le ultime di chiamata agli Europei. E il West Ham si è rivelato la scelta più azzeccata: sotto la gestione di Moyes sono già(solo una in meno di quelle realizzate in tutte le competizioni con lo United sotto la guida di Solskjaer),. Sarebbe il coronamento di un sogno per il West Ham e la definitiva rivincita di Lingard,che a marzo lo ha convocato, riportandolo in nazionale dopo due quasi due anni di assenza.- Mentre il West Ham lavora per trattenerlo dal Man United (è in prestito, contratto fino al 2022 con i Red Devils), c'è anche da annotare un retroscena di mercato: Lingard poteva giocare in Italia,. I primi in ordine di tempo sono stati i rossoneri, che in estate si sono visti offrire dallo United il trequartista allora rappresentato da(da cui si è separato lo scorso novembre): nulla da fare, a 28 anni da poco computi non rientrava nell'idea di progetto del Diavolo che ha preferito poi virare su altri prospetti. Discorso simile per i nerazzurri, ai quali solo pochi mesi fa, a gennaio, è stato proposto l'inglese: risposta fredda da parte di Conte e Marotta, poco intrigati dall'affare nonostante i rapporti con i Red Devils fossero molto positivi viste le recenti operazioni (). Due no, due proposte inascoltate che hanno poi spalancato la porta al West Ham. Ora il futuro del classe '92 è ancora da scrivere, tra la ferma volontà degli Hammers di riscattarlo e il tentativo dello United di utilizzarlo come moneta di scambio per portarea Old Trafford, ma per Lingard c'è un presente che lo fa sorridere sul campo: la sua rivincita se la sta prendendo in campo, sogna l'impresa Champions con il West Ham e gli Europei con l'Inghilterra.@Albri_Fede90