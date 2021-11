I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb — Serbian Football (@SerbianFooty) November 14, 2021

dopo il fango che ha dovuto inghiottire in seguito al, che era: Aleksandarha saputo aspettare, ha iniziato alla grande la stagione con il suoin Championship realizzando, con la seria probabilità di polverizzare il record dell'anno scorso del centravanti del Brentford Ivan Toney, ed è tornato in grande stile con la maglia della Nazionale.- Iericon lo splendidoha mandato in Paradiso la selezione di Stojkovic,propriocon buona pace del fuoriclasse del Manchester United, che sarà costretto a passare dai playoff: l'attaccantesembrava essersi perso nelle pieghe di un carattere indomito e non certamente facile.- Niente di strano per uno che, parole sue, se non fosse diventato un calciatore avrebbe intrapreso strade ben più border line:Al massimo un kick-boxer. Ho sempre avuto un sacco di energia, sono stato un bambino difficile da gestire per i miei genitori. Ho bisogno di adrenalina, credo si capisca dal mio modo di giocare". Carattere ne ha da vendere, come testimonianodopo la delusione europea. Una gioia pazzesca, testimoniata dall, che hanno voluto la passerella d'onore perientrato in campo in mutande e infradito:- Una storia d'amore che va avanti da una vita: une la lingua di fuori a dominare l'Europa, per, conOra il Qatar da conquistare, per un ultimo giro da fenomeno: a 27 anni ha la possibilità di regalarsi un finale di carriera da urlo.@AleDigio89