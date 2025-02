La 'rivoluzione a metà' di Farioli: così sta riportando l'Ajax in alto

. E questa è una notizia. Il pareggio del, probabilmente già con la testa a Torino, e la contemporanea vittoria domenica del Lancieri sul campo del Fortuna Sittard, ha rimesso lo storico club di Amsterdam in testa alla Eredivisie.Cicli, appunto. Non è mai stata una novità per i tifosi dell'Ajax vivere momenti di transizione., inevitabile per una realtà economicamente minore come quella del campionato olandese e per un popolo in cui il concetto di 'commercio' è inciso nei cromosomi, roba di geni e DNA. Casomai, ciò a cui ad Amsterdam, sponda Ajax, non erano abituati, più che il momento della separazione dalle proprie amate stelle e stelline, è stata la totale assenza di una strategia efficace per il post ricambio.

Dopo un scouting, stando almeno alle voci di radiomercato - che tira sempre e a tutte le latitudini - in cui ogni giorno veniva affiancato ai Lancieri un allenatore diverso. Farioli era stato chiamato da- nuovo direttore tecnico anche lui - per a riprovare a mettere ordine al caos in cui versava il club. Un biennio nero, quello del post ten Hag, coinciso con il terzo posto a -13 dal Feyenoord campione del 2022/23 e addirittura il quinto posto, a -26(!) dal PSV campione nella passata stagione., tra cartellini costosi per giocatori dal valore e dal rendimento piuttosto mediocre e la perdita di quella rotta che spesso ha caratterizzato i momenti di successo - e sono stati tanti - del club., uno di quelli - come tutti gli altri - che quando le cose non vanno... beh, caccia l'allenatore.

In quest'ottica e in questo contesto allora era stato scelto Francesco Farioli, reduce dalle eccellenti cose viste in Francia ale con quel profilo da allenatore-filosofo - lui che studi da filosofo effettivamente ha fatto - che tanto sapeva di ricongiungimento col passato, almeno in termini di 'concetto' più che nei 'fatti'., quando il danesesi prese la scomoda eredità del post-van Gaal. E figuratevi un italiano, categoria nello stereotipo - ancora ben presente nelle civiltà nordiche quando si parla del nostro Paese - agli antipodi di ciò che ha sempre rappresentato il pallone per gli olandesi: opzione mai presa nemmeno in considerazione prima della passata estate. Ma, evidentemente, quella dell'Ajax lo scorso giugno è stata davvero una sorta di ultima spiaggia: affidarsi a un profilo teoricamente incline al proprio tipo di mentalità, ma al tempo stesso portatore intrinseco di elementi di rottura.

Bingo! Almeno per ora. Perché. La ricetta - fin qui convincente - imposta dal giovanissimo allenatore italiano si sta infatti imponendo come quella di un club in cui la tradizione del calcio posizionale è certamente rispettata, ma senza che ne diventi una questione di principio assoluto, di 'filosofia' da imporre sempre e comunque a prescindere dalle situazioni. Proviamo a spiegarci meglio.

, in cui ritmo e intensità rimangono alla base del concetto, ma dove la sostanziale differenza la sta facendo la capacità di saper scegliere i momenti giusti in cui applicarlo. I problemi dell'Ajax infatti non sono stati certamente spazzati via con un colpo di spugna dalla singola scelta dell'allenatore. A livello qualitativo la rosa non è certo quella degli anni migliori e tra i Lancieri stanno giocando tantissimi veterani - dal 41enneal ritrovato, da- per la terza volta tornato all'Ajax - al lungagnone, quello del 'que miras bobo' reso celebre da Leo Messi. Alla fine sono almeno uno per reparto, se alla voce veterano volessimo aggiungerci, perché no, anche. Ma è proprio in questo mix che Farioli sta raccogliendo risultati, che sta trovando la sua ricetta vincente.

. Dove per 'pragmatico' si intende la capacità di non essere autolesionisti nel tentativo di imporre ritmo alto sempre e comunque, non avendone gli interpreti per giocare a tutta dall'inizio alla fine. In quest'ottica ad esempio si potrebbe leggere questa statistica. I Lancieri sono la squadra che ha segnato più gol fin qui in Eredivisie nell'ultimo quarto d'ora di partita: ben 12 in 21 match giocati. Bottino che ha permesso tra le altre cose di infilare 6 vittorie nelle ultime 6 partite, e di tenere così il passo del PSV; nonostante il club di Peter Bosz resti probabilmente la miglior squadra d'Olanda, come testimoniato anche dalla clamorosa differenza reti di +45 che premia fin qui la compagine di Eindhoven.

. Perché il caos dell'estate sembra effettivamente un ricordo già più sbiadito e la '' di Farioli un approccio controculturale che sta portando dei dividendi. Perché è poi lì che i commercianti olandesi vogliono tornare: onorare la propria storia, giocare il proprio tipo di calcio, ma anche far quadrare i conti.